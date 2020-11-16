ЗАМАНА - Более 130 000 дагестанцев приняли участие в акции «Осенний марафон добра 2020»

Более 130 000 дагестанцев приняли участие в акции «Осенний марафон добра 2020»

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16 ноября, 2020. Понедельник 10:15
Более 130 000 дагестанцев приняли участие в акции «Осенний марафон добра 2020»

Ежегодная дагестанская акция «Осенний марафон добрых дел – 2020» прошла в регионе с 20 по 30 октября. Мероприятие объединяет усилия учеников школ, студентов, представителей общественных и государственных организаций и множества волонтеров по всей республике с одной целью – делать добро.

Более 130 000 дагестанцев приняли участие в акции «Осенний марафон добра 2020»
Общество

Инициатором акции стал Региональный молодёжный центр Министерства по делам молодёжи Дагестана. В течение 10 дней в 27 районах региона было проведено 201 мероприятие. В них участвовали почти 15 тысяч добровольцев и 115 519 благополучателей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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