Ежегодная дагестанская акция «Осенний марафон добрых дел – 2020» прошла в регионе с 20 по 30 октября. Мероприятие объединяет усилия учеников школ, студентов, представителей общественных и государственных организаций и множества волонтеров по всей республике с одной целью – делать добро.

Инициатором акции стал Региональный молодёжный центр Министерства по делам молодёжи Дагестана. В течение 10 дней в 27 районах региона было проведено 201 мероприятие. В них участвовали почти 15 тысяч добровольцев и 115 519 благополучателей. Подробнее можно прочитать тут.