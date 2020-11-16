Врио Главы Дагестана рассказали о состоянии Дагестанской госфилармонии

Руководительница Министерства культуры республики Зарема Бутаева рассказала лидеру региона, что компания «Артис» победила в конкурсе на разработку пpoектнo-сметнoй дoкументации по coxpaнeнию и пpиспoсoблeнию здания филapмoнии под современную работу.

Бутаева также сообщила Меликову о работах, запланированных на проведение в филармонии. Как она заметила, уже разработаны 3 раздела: историко-библиографические сведения, эскизный проект и историко-культурная экспертиза, которую уже согласовали в Агентстве по охране культурного наследия Дагестана.

В данный момент, как подчеркнула Зарема Бутаева, нужно проработать еще два раздела, после чего необходимо пройти экспертизу и получить заключение Главгосэкспертизы РФ.

По указанию врио руководителя региона Сергея Меликова Министерство финансов РД направит средства на эти задачи.