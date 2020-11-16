Благодаря новым медицинским технологиям, которые были получены и внедрены Министерством здравоохранения по республике, в сельской местности люди смогут получить качественные медицинские услуги.

Медики рассказывают, что пациенты после такой операции могут вернуться домой через 2-3 дня.