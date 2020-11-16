ЗАМАНА - Эндоскопическую хирургию внедрили в Сергокалинской ЦРБ

Эндоскопическую хирургию внедрили в Сергокалинской ЦРБ

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16 ноября, 2020. Понедельник 09:04
Эндоскопическую хирургию внедрили в Сергокалинской ЦРБ

Эндоскопическая хирургия на данный момент уже внедрена и в Сергокалинской ЦРБ, рассказывает Министерство здравоохранения по республике.

Эндоскопическую хирургию внедрили в Сергокалинской ЦРБ
Общество

Благодаря новым медицинским технологиям, которые были получены и внедрены Министерством здравоохранения по республике, в сельской местности люди смогут получить качественные медицинские услуги.

Медики рассказывают, что пациенты после такой операции могут вернуться домой через 2-3 дня.

 

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