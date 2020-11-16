Хизри Абакаров по поручению главы республики Сергея Меликова выехал село в Азадоглы Магарамкентского района
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2020. Понедельник 01:17
Государственный секретарь РД Хизри Абакаров по поручению руководителя региона Сергея Меликова прибыл село в Азадоглы Магарамкентского района.
Накануне к Хизри Абакарову обратились сельчане, которые поделились своими проблемами. Государственный секретарь рассказал об этом врио руководителя региона Сергею Меликову, который поручил выяснить все на месте и доложить ему о новостях. Подробнее можно прочитать тут.
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