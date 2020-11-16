Накануне к Хизри Абакарову обратились сельчане, которые поделились своими проблемами. Государственный секретарь рассказал об этом врио руководителя региона Сергею Меликову, который поручил выяснить все на месте и доложить ему о новостях. Подробнее можно прочитать тут.