Полеты в Эфиопию будут проходить 3 раза в неделю по маршруту Москва — Аддис-Абеба. На Сейшелы можно попасть по маршруту Москва — Виктория с периодичностью 2 раза в неделю.
Россия возобновит авиасообщение с Сейшелами и Эфиопией
- Автор Мадина
- 14 ноября, 2020. Суббота 01:00
Россия на взаимной основе вернет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, пишет "Лента.ру".
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