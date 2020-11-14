Россия возобновит авиасообщение с Сейшелами и Эфиопией

Россия на взаимной основе вернет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, пишет "Лента.ру".

Полеты в Эфиопию будут проходить 3 раза в неделю по маршруту Москва — Аддис-Абеба. На Сейшелы можно попасть по маршруту Москва — Виктория с периодичностью 2 раза в неделю.