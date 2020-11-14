ЗАМАНА - Шихсаидов принял участие в открытии памятника Рашиду Аскерханову

Шихсаидов принял участие в открытии памятника Рашиду Аскерханову

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14 ноября, 2020. Суббота 00:00
Шихсаидов принял участие в открытии памятника Рашиду Аскерханову

В Махачкале на территории ГБУ Дагестана РКБ вчера, 13 ноября, было проведено торжественное открытие памятника участнику-корреспонденту Академии медицинских наук СССР, заслуженному деятелю науки РФ и Дагестана Рашиду Пашаевичу Аскерханову.

Шихсаидов принял участие в открытии памятника Рашиду Аскерханову
Общество

Нужно отметить, что автором монумента является член Союза художников РФ Магомед-Али Алиев.

Право открыть памятник было предоставлено Хизри Шихсаидову и сыну знаменитого хирурга-кардиолога - главе Медицинского центра имени Р.П. Аскерханова профессору Гамиду Аскерханову.

В конце мероприятия участники возложили цветы к памятнику.

 

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