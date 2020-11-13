ЗАМАНА - Состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки и Врио Главы Дагестана Сергея Меликова

Состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки и Врио Главы Дагестана Сергея Меликова

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13 ноября, 2020. Пятница 16:54
Состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки и Врио Главы Дагестана Сергея Меликова

Сегодня, 13 ноября, в Пятигорске прошла рабочая встреча полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки и врио руководителя Дагестана Сергея Меликова, пишет РИА "Дагестан".

Состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки и Врио Главы Дагестана Сергея Меликова
Общество

На встрече они обсудили темы социально-экономической и общественно-политической обстановки в Дагестане. В частности, глава Дагестана рассказал Юрию Чайке о первых кадровых решениях в органах исполнительной власти и начале создания концепции развития региона до 2025 года, которая будет представлена до конца 2020 года. Подробнее можно прочитать тут.

 

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