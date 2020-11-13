На встрече они обсудили темы социально-экономической и общественно-политической обстановки в Дагестане. В частности, глава Дагестана рассказал Юрию Чайке о первых кадровых решениях в органах исполнительной власти и начале создания концепции развития региона до 2025 года, которая будет представлена до конца 2020 года. Подробнее можно прочитать тут.