Состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки и Врио Главы Дагестана Сергея Меликова
- Автор Мадина
- 13 ноября, 2020. Пятница 16:54
Сегодня, 13 ноября, в Пятигорске прошла рабочая встреча полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки и врио руководителя Дагестана Сергея Меликова, пишет РИА "Дагестан".
На встрече они обсудили темы социально-экономической и общественно-политической обстановки в Дагестане. В частности, глава Дагестана рассказал Юрию Чайке о первых кадровых решениях в органах исполнительной власти и начале создания концепции развития региона до 2025 года, которая будет представлена до конца 2020 года. Подробнее можно прочитать тут.
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