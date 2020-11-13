Семьи с сертификатами могут получить квартиру на денежные средства, которые предоставляет страна. Счастливыми владельцами жилищных сертификатов стали 4 семьи, которые остались без дома после распада СССР и военных действий в Украине. Подробнее можно прочитать тут.
Мэр Махачкалы вручил жилищные сертификаты вынужденным переселенцам
- Автор Мадина
- 13 ноября, 2020. Пятница 15:51
Рабочая неделя в администрации столицы Дагестана стартовала с выдачи жилищных сертификатов вынужденным переселенцам.
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