ЗАМАНА - Мэр Махачкалы вручил жилищные сертификаты вынужденным переселенцам

Мэр Махачкалы вручил жилищные сертификаты вынужденным переселенцам

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13 ноября, 2020. Пятница 15:51
Мэр Махачкалы вручил жилищные сертификаты вынужденным переселенцам

Рабочая неделя в администрации столицы Дагестана стартовала с выдачи жилищных сертификатов вынужденным переселенцам.

Мэр Махачкалы вручил жилищные сертификаты вынужденным переселенцам
Общество

Семьи с сертификатами могут получить квартиру на денежные средства, которые предоставляет страна. Счастливыми владельцами жилищных сертификатов стали 4 семьи, которые остались без дома после распада СССР и военных действий в Украине. Подробнее можно прочитать тут.

 

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