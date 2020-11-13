Мэр Махачкалы вручил жилищные сертификаты вынужденным переселенцам

Семьи с сертификатами могут получить квартиру на денежные средства, которые предоставляет страна. Счастливыми владельцами жилищных сертификатов стали 4 семьи, которые остались без дома после распада СССР и военных действий в Украине. Подробнее можно прочитать тут.