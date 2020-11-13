В Махачкале завершился II Форум НКО Юга России
- Автор Мадина
- 13 ноября, 2020. Пятница 14:31
Вчера, 12 ноября, в региональной национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале пришел к завершению Второй Форум некоммерческих организаций Юга РФ, который посвящен темам улучшения результативности механизмов взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной власти, совершенствования системы государственной поддержки некоммерческой области, обеспечения социальной и политической стабильности в Дагестане.
Форум шел с 8 по 12 ноября на площадках санатория «Каспий», спортивно-оздоровительного комплекса «Лотос» Карабудахкентского района региона, и комплекса «Алые паруса» в древнем городе Дербент. Подробный материал можно прочитать тут.
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