ЗАМАНА - Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

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13 ноября, 2020. Пятница 11:35
Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие 24 часа обнаружили 5974 новых случая заражения коронавирусом. Всего в городе было выявлено 497 516 случаев заражения, пишет "МосЛента".

Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве
Общество

За весь период эпидемии в столице выздоровели 358 924 человека, из них 4219 — те, кто вылечились за прошедшие сутки. Скончались с начала эпидемии 7643 человека, также известно о 70 умерших за прошедшие 24 часа.

 

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