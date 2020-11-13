За весь период эпидемии в столице выздоровели 358 924 человека, из них 4219 — те, кто вылечились за прошедшие сутки. Скончались с начала эпидемии 7643 человека, также известно о 70 умерших за прошедшие 24 часа.
Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 13 ноября, 2020. Пятница 11:35
В Москве за прошедшие 24 часа обнаружили 5974 новых случая заражения коронавирусом. Всего в городе было выявлено 497 516 случаев заражения, пишет "МосЛента".
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