За последние 24 часа в России вылечились 18 735 человек, скончались — 411. С начала эпидемии в стране обнаружили 1 880 551 случай коронавируса в 85 субъектах, 32 443 смерти и 1 406 903 выздоровления.
В России выявили 21,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 13 ноября, 2020. Пятница 11:30
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 21 983 новых случая заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру".
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