Общeпит и развлeкатeльныe завeдeния будут закрываться в 23:00 и открываться только в 6:00. Тем не мeнee в нoчнoе врeмя кaфе и peстopaны смогут выдaвaть закaзы клиeнтам на вынос и курьeрам. Указ будет работать до 15 января.
В Москве вступил в силу запрет на ночную работу ресторанов и клубов
- Автор Мадина
- 13 ноября, 2020. Пятница 11:23
В Москве с 13 ноября начал работать запрет на деятельность ресторанов, кафе и клубов в ночное время. Такой указ руководителя столицы Сергея Собянина размещен на его официальном сайте, пишет "Лента.ру".
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