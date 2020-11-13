В Москве вступил в силу запрет на ночную работу ресторанов и клубов

Автор Мадина

В Москве с 13 ноября начал работать запрет на деятельность ресторанов, кафе и клубов в ночное время. Такой указ руководителя столицы Сергея Собянина размещен на его официальном сайте, пишет "Лента.ру".