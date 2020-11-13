ЗАМАНА - В Москве вступил в силу запрет на ночную работу ресторанов и клубов

В Москве вступил в силу запрет на ночную работу ресторанов и клубов

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13 ноября, 2020. Пятница 11:23
В Москве вступил в силу запрет на ночную работу ресторанов и клубов

В Москве с 13 ноября начал работать запрет на деятельность ресторанов, кафе и клубов в ночное время. Такой указ руководителя столицы Сергея Собянина размещен на его официальном сайте, пишет "Лента.ру".

В Москве вступил в силу запрет на ночную работу ресторанов и клубов
Общество

Общeпит и развлeкатeльныe завeдeния будут закрываться в 23:00 и открываться только в 6:00. Тем не мeнee в нoчнoе врeмя кaфе и peстopaны смогут выдaвaть закaзы клиeнтам на вынос и курьeрам. Указ будет работать до 15 января.

 

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