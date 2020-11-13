Сергей Меликов встретился с представителями СМИ разных уровней
- Автор Мадина
- 13 ноября, 2020. Пятница 09:13
Вчера, 12 ноября, Врио руководителя РД Сергей Меликов в процессе собрания с представителями СМИ отметил главные цели, стоящие перед ним, пишет "Дагправда".
Главная цель на данный момент — борьба с коронавирусом. Кроме того, нужно обратить внимание на социально-экономическое развитие региона и на налаживание обратной связи с жителями региона. Подробнее можно прочитать тут.
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