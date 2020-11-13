В процессе районного Собрания депутатов единогласным решением депутатов на место руководителя района был выбран действующий̆ глава муниципалитета Магомед-Гаджи Айдиев.
Главой Новолакского района переизбран на 4-й срок Магомед-Гаджи Айдиев
- Автор Мадина
- 13 ноября, 2020. Пятница 00:00
Вчера, 12 ноября, депутаты райсобрания в процессе сессии путем открытого голосования переизбрали на еще один срок Магомед-Гаджи Айдиева, пишет РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- В Дагестане сократилось количество фальшивых банкнот
- В Дагестане сократилось количество фальшивых банкнот
- Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Дагестане
- Свыше 115 тысяч человек стали благополучателями «Осеннего марафона добрых дел – 2020» в Дагестане
- До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий