ЗАМАНА - Главой Новолакского района переизбран на 4-й срок Магомед-Гаджи Айдиев

Главой Новолакского района переизбран на 4-й срок Магомед-Гаджи Айдиев

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13 ноября, 2020. Пятница 00:00
Главой Новолакского района переизбран на 4-й срок Магомед-Гаджи Айдиев

Вчера, 12 ноября, депутаты райсобрания в процессе сессии путем открытого голосования переизбрали на еще один срок Магомед-Гаджи Айдиева, пишет РИА "Дагестан".

Главой Новолакского района переизбран на 4-й срок Магомед-Гаджи Айдиев
Общество

В процессе районного Собрания депутатов единогласным решением депутатов на место руководителя района был выбран действующий̆ глава муниципалитета Магомед-Гаджи Айдиев.

 

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