В Дагестане сократилось количество фальшивых банкнот
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2020. Четверг 17:42
Число обнаруженных в Дагестане поддельных банкнот продолжает уменьшаться.
Так, за 9 месяцев текущего года в банковском секторе региона обнаружено и изъято из оборота 28 поддельных российских денежных знаков – это почти на 60% меньше по сравнению с таким же периодом 2019 года. Чаще всего фальшивыми оказываются пятитысячные банкноты – их было обнаружено 16 штук, купюр номиналом тысяча рублей – 12 штук. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- В Дагестане сократилось количество фальшивых банкнот
- Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Дагестане
- Свыше 115 тысяч человек стали благополучателями «Осеннего марафона добрых дел – 2020» в Дагестане
- До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий
- В Кизилюртовском районе Дагестана реализован инвестпроект по производству молочной продукции