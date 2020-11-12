ЗАМАНА - В Дагестане сократилось количество фальшивых банкнот

В Дагестане сократилось количество фальшивых банкнот

Автор
12 ноября, 2020. Четверг 17:42
В Дагестане сократилось количество фальшивых банкнот

Число обнаруженных в Дагестане поддельных банкнот продолжает уменьшаться.

В Дагестане сократилось количество фальшивых банкнот
Общество

Так, за 9 месяцев текущего года в банковском секторе региона обнаружено и изъято из оборота 28 поддельных российских денежных знаков – это почти на 60% меньше по сравнению с таким же периодом 2019 года. Чаще всего фальшивыми оказываются пятитысячные банкноты – их было обнаружено 16 штук, купюр номиналом тысяча рублей – 12 штук. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top