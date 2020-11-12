Так, за 9 месяцев текущего года в банковском секторе региона обнаружено и изъято из оборота 28 поддельных российских денежных знаков – это почти на 60% меньше по сравнению с таким же периодом 2019 года. Чаще всего фальшивыми оказываются пятитысячные банкноты – их было обнаружено 16 штук, купюр номиналом тысяча рублей – 12 штук. Подробнее можно прочитать тут.