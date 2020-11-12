В церемонии открытия участвовали вице-премьер Правительства региона – глава министерства образования и науки региона Уммупазиль Омарова, руководитель министерства труда и социального развития региона Изумруд Мугутдинова и глава информатизации, связи и массовых коммуникаций региона Сергей Снегирев.
Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Дагестане
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2020. Четверг 17:02
Вчера, 11 ноября, в Махачкале на площадке Технического колледжа имени Р.Н. Ашуралиева прошло открытие Центра опережающей профессиональной подготовки, созданного в рамках выполнения федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».
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