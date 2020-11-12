ЗАМАНА - Свыше 115 тысяч человек стали благополучателями «Осеннего марафона добрых дел – 2020» в Дагестане

Свыше 115 тысяч человек стали благополучателями «Осеннего марафона добрых дел – 2020» в Дагестане

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12 ноября, 2020. Четверг 16:30
Свыше 115 тысяч человек стали благополучателями «Осеннего марафона добрых дел – 2020» в Дагестане

В РД пришла к завершению добровольческая акция «Осенний марафон добрых дел-2020», которая из года в год объединяла молодое поколение региона.

Свыше 115 тысяч человек стали благополучателями «Осеннего марафона добрых дел – 2020» в Дагестане
Общество

Инициатором акции стали Министерство по делам молодежи региона и дагестанский Центр развития добровольческих инициатив. Подробнее можно прочитать тут.

 

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