До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий

Заявки можно будет отправлять до 16 ноября текущего года на площадках МФЦ региона, а также в административном здании Минэкономразвития региона по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 2 этаж (201 кабинет) в рабочие дни с 10 до 16 часов. Контактные номера: 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10. Подробная информация об этом на сайте Минэкономразвития РД