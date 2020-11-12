Заявки можно будет отправлять до 16 ноября текущего года на площадках МФЦ региона, а также в административном здании Минэкономразвития региона по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 2 этаж (201 кабинет) в рабочие дни с 10 до 16 часов. Контактные номера: 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10. Подробная информация об этом на сайте Минэкономразвития РД
До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2020. Четверг 16:05
Министерство экономики и территориального развития Дагестана продлевает приём заявок на участие в государственной программе «Социально-экономическое развитие горных территорий РД» до 16 ноября.
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- До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий