ЗАМАНА - До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий

До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий

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12 ноября, 2020. Четверг 16:05
До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий

Министерство экономики и территориального развития Дагестана продлевает приём заявок на участие в государственной программе «Социально-экономическое развитие горных территорий РД» до 16 ноября.

До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий
Общество

Заявки можно будет отправлять до 16 ноября текущего года на площадках МФЦ региона, а также в административном здании Минэкономразвития региона по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 2 этаж (201 кабинет) в рабочие дни с 10 до 16 часов. Контактные номера: 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10. Подробная информация об этом на сайте Минэкономразвития РД

 

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