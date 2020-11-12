В Кизилюртовском районе Дагестана реализован инвестпроект по производству молочной продукции
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2020. Четверг 15:15
Во вторник, 10 ноября, заместитель главы министерства сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов ознакомился с деятельностью вновь введенных в работу мощностей по производству молочной продукции в СПоК «Народный» Кизилюртовского района.
В визите его сопровождал глава отдела пищевой и перерабатывающей промышленности и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Минсельхозпрода региона Агабала Агаханов. Подробнее можно прочитать тут.
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