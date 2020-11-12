Эксперты II Форума НКО Юга России встретились с дербентскими общественниками
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2020. Четверг 14:46
Вчера, 11 ноября, в Дербенте прошла встреча специалистов второго Форума некоммерческих организаций Юга РФ с представителями НКО города Дербента и представителями местного самоуправления.
Участники собрания обсудили тему развития взаимодействия республиканского и муниципального руководства с гражданским обществом.
Участвующих во встрече приветствовал Шамиль Алиев, заместитель руководителя Администрации городского округа «город Дербент» по темам общественной безопасности. Подробнее можно прочитать тут.
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