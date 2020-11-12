ЗАМАНА - Зеленский госпитализирован с коронавирусом

Зеленский госпитализирован с коронавирусом

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12 ноября, 2020. Четверг 13:33
Зеленский госпитализирован с коронавирусом

Лидер Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак госпитализированы с коронавирусом. Они пребывают в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами, пишет "Лента.ру".

Зеленский госпитализирован с коронавирусом
Общество

Уточняют, что в больнице оборудован специальный кабинет, в котором Зеленский сможет проводить совещания. Он уже начал вести там селекторные собрания. 

 

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