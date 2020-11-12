Также за прошедшие 24 часа вылечились и выписались из больницы 18 811 человек с коронавирусом. Еще 439 умерли. За все время эпидемии в России выявлено 1 858 568 заражений. Из них 1 388 168 вылечились и 32 032 скончались.
В России выявили 21,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2020. Четверг 13:30
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 21 608 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру".
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