В России выявили 21,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Также за прошедшие 24 часа вылечились и выписались из больницы 18 811 человек с коронавирусом. Еще 439 умерли. За все время эпидемии в России выявлено 1 858 568 заражений. Из них 1 388 168 вылечились и 32 032 скончались.