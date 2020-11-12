ЗАМАНА - В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

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12 ноября, 2020. Четверг 10:22
В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа скончался 71 человек с коронавирусом. Об этом пишет столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

В Москве умер 71 пациент с коронавирусом
Общество

У всех них была выявлена пневмония, а тест на коронавирус показал положительный результат. Всего за весь период эпидемии в Москве от коронавируса умерли 7573 человека. 

 

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