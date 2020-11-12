ЗАМАНА - Заболевший COVID-19 Светлаков раскрыл свое состояние после госпитализации

Заболевший COVID-19 Светлаков раскрыл свое состояние после госпитализации

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12 ноября, 2020. Четверг 01:36
Заболевший COVID-19 Светлаков раскрыл свое состояние после госпитализации

Популярный артист и экс-игрок КВН Сергей Светлаков рассказал про свое состояние после госпитализации из-за заболевания коронавирусом, пишет "Лента.ру".

Заболевший COVID-19 Светлаков раскрыл свое состояние после госпитализации
Общество

Светлаков поведал, что у него нашли небольшое поражение легких, вызванное коронавирусом. Кроме того, у юмориста поднялась температура, и медики убедили его лечь в больницу на терапию. Артист уточнил, что всё под контролем.

 

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