Заболевший COVID-19 Светлаков раскрыл свое состояние после госпитализации

Популярный артист и экс-игрок КВН Сергей Светлаков рассказал про свое состояние после госпитализации из-за заболевания коронавирусом, пишет "Лента.ру".

Светлаков поведал, что у него нашли небольшое поражение легких, вызванное коронавирусом. Кроме того, у юмориста поднялась температура, и медики убедили его лечь в больницу на терапию. Артист уточнил, что всё под контролем.