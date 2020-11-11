ЗАМАНА - Глава Минздрава обратился к россиянам по поводу Нового года

Глава Минздрава обратился к россиянам по поводу Нового года

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11 ноября, 2020. Среда 16:28
Глава Минздрава обратился к россиянам по поводу Нового года

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратился к гражданам России и призвал их провести новогодние каникулы с семьей, сократив контакты с другими людьми, пишет "Лента.ру".

Глава Минздрава обратился к россиянам по поводу Нового года
Общество

В своем обращении Мурашко подчеркнул, что таким образом люди защитят и себя, и окружающих.

 

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