В своем обращении Мурашко подчеркнул, что таким образом люди защитят и себя, и окружающих.
Глава Минздрава обратился к россиянам по поводу Нового года
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2020. Среда 16:28
Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратился к гражданам России и призвал их провести новогодние каникулы с семьей, сократив контакты с другими людьми, пишет "Лента.ру".
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