Они были приобретены Министерством здравоохранения региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Уточняют, что приобретенные мобильные ФАПы направлены в больницы Ахвахского, Ботлихского, Гунибского, Дахадаевского и Кайтагского районов.
Районные больницы РД получили еще 5 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках национального проекта "Здравоохранения", они будут использоваться для выездной работы врачей в труднодоступных населенных пунктах с населением меньше 100 человек, пишет ТАСС.
Они были приобретены Министерством здравоохранения региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Уточняют, что приобретенные мобильные ФАПы направлены в больницы Ахвахского, Ботлихского, Гунибского, Дахадаевского и Кайтагского районов.
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