Дагестан в рамках нацпроекта получил еще пять мобильных ФАПов

Автор Мадина

Районные больницы РД получили еще 5 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках национального проекта "Здравоохранения", они будут использоваться для выездной работы врачей в труднодоступных населенных пунктах с населением меньше 100 человек, пишет ТАСС.