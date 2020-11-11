ЗАМАНА - Дагестан в рамках нацпроекта получил еще пять мобильных ФАПов

Дагестан в рамках нацпроекта получил еще пять мобильных ФАПов

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11 ноября, 2020. Среда 14:16
Дагестан в рамках нацпроекта получил еще пять мобильных ФАПов

Районные больницы РД получили еще 5 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках национального проекта "Здравоохранения", они будут использоваться для выездной работы врачей в труднодоступных населенных пунктах с населением меньше 100 человек, пишет ТАСС.

Они были приобретены Министерством здравоохранения региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение". 

Уточняют, что приобретенные мобильные ФАПы направлены в больницы Ахвахского, Ботлихского, Гунибского, Дахадаевского и Кайтагского районов.

 

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