В прошлом Амирханов занимал должность главы ТУ Росимущество в РД. В разное время он занимал разные руководящие должности – в Минпромторге региона, Агентстве по предпринимательству и инвестициям региона, Минкавказа РФ и др.
Абдулпатах Амирханов назначен первым вице-премьером Правительства Дагестана
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2020. Среда 11:48
Врио руководителя РД Сергей Меликов подписал указ о назначении на место первого заместителя председателя Правительства региона Абдулпатаха Гаджиевича Амирханова. Другим указом от этого места освобожден Гаджимагомед Гаджибуттаевич Гусейнов, пишет РИА "Дагестан".
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