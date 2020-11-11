Абдулпатах Амирханов назначен первым вице-премьером Правительства Дагестана

Врио руководителя РД Сергей Меликов подписал указ о назначении на место первого заместителя председателя Правительства региона Абдулпатаха Гаджиевича Амирханова. Другим указом от этого места освобожден Гаджимагомед Гаджибуттаевич Гусейнов, пишет РИА "Дагестан".

В прошлом Амирханов занимал должность главы ТУ Росимущество в РД. В разное время он занимал разные руководящие должности – в Минпромторге региона, Агентстве по предпринимательству и инвестициям региона, Минкавказа РФ и др.