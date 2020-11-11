ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана обсудили ход реализации в республике нацпроекта «Экология»

В Правительстве Дагестана обсудили ход реализации в республике нацпроекта «Экология»

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11 ноября, 2020. Среда 11:44
В Правительстве Дагестана обсудили ход реализации в республике нацпроекта «Экология»

Зампред Абдулмуслим Абдулмуслимов в прошедший вторник, 10 ноября, провел очередное собрание проектного комитета по реализации в регионе национального проекта «Экология». Об этом пишет пресс-служба АГиП Дагестана.

В Правительстве Дагестана обсудили ход реализации в республике нацпроекта «Экология»
Общество

В текущем году этими задачами будут заниматься 3 проекта — это «Чистaя вoдa», «Сохрaнeниe лeсов», «Комплeксная системa обрaщeния с ТКО». Подробнее можно прочитать тут.

 

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