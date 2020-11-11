ЗАМАНА - В России выявили 19,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 19,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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11 ноября, 2020. Среда 11:40
В России выявили 19,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру".

В России выявили 19,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Общество

За весь период эпидемии в России выявлено 1 836 960 случаев заражения коронавирусом, 1 369 357 человек вылечились, 31 593 человека умерли.

 

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