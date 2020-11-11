За весь период эпидемии в России выявлено 1 836 960 случаев заражения коронавирусом, 1 369 357 человек вылечились, 31 593 человека умерли.
В России выявили 19,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2020. Среда 11:40
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- В Дагестане продолжается II Форум некоммерческих организаций Юга России
- В Махачкале состоится открытие Центра опережающей профессиональной подготовки
- Абдулпатах Амирханов назначен первым вице-премьером Правительства Дагестана
- В Правительстве Дагестана обсудили ход реализации в республике нацпроекта «Экология»
- В Правительстве Дагестана обсудили ход реализации в республике нацпроекта «Экология»