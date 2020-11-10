ЗАМАНА - За последние 24 часа в Дагестане выявили 91 новый случай заражения коронавирусом

За последние 24 часа в Дагестане выявили 91 новый случай заражения коронавирусом

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10 ноября, 2020. Вторник 15:41
За последние 24 часа в Дагестане выявили 91 новый случай заражения коронавирусом

За последние 24 часа в Дагестане выявили 91 новый случай заражения коронавирусом, 71 человек выздоровел, а 7 пациентов умерли, сообщает оперативный штаб.

За последние 24 часа в Дагестане выявили 91 новый случай заражения коронавирусом
Общество

В общем за все время в регионе обнаружено 16 932 случая заражения коронавирусом, вылечились 15 201 человек, а 816 скончались.

 

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