За последние 24 часа в Дагестане выявили 91 новый случай заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2020. Вторник 15:41
За последние 24 часа в Дагестане выявили 91 новый случай заражения коронавирусом, 71 человек выздоровел, а 7 пациентов умерли, сообщает оперативный штаб.
В общем за все время в регионе обнаружено 16 932 случая заражения коронавирусом, вылечились 15 201 человек, а 816 скончались.
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