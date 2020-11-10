Республика на конкурс отправила 6 продуктов: дагестанскую баранину, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеную колбасу, горный чай и урбеч. Стоит напомнить, что результаты конкурса «Вкусы России» будут объявлены в декабре в процессе народного голосования, после чего будет начата масштабная программа продвижения региональных продуктов. Подробнее можно прочитать тут.