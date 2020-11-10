Дагестанский горный чай представляет республику на всероссийском конкурсе брендов
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2020. Вторник 14:35
Дагестанский горный чай представляет региона на всероссийском конкурсе брендов.
Республика на конкурс отправила 6 продуктов: дагестанскую баранину, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеную колбасу, горный чай и урбеч. Стоит напомнить, что результаты конкурса «Вкусы России» будут объявлены в декабре в процессе народного голосования, после чего будет начата масштабная программа продвижения региональных продуктов. Подробнее можно прочитать тут.
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