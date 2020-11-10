ЗАМАНА - Дагестанский горный чай представляет республику на всероссийском конкурсе брендов

Дагестанский горный чай представляет республику на всероссийском конкурсе брендов

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10 ноября, 2020. Вторник 14:35
Дагестанский горный чай представляет республику на всероссийском конкурсе брендов

Дагестанский горный чай представляет региона на всероссийском конкурсе брендов.

Дагестанский горный чай представляет республику на всероссийском конкурсе брендов
Общество

Республика на конкурс отправила 6 продуктов: дагестанскую баранину, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеную колбасу, горный чай и урбеч. Стоит напомнить, что результаты конкурса «Вкусы России» будут объявлены в декабре в процессе народного голосования, после чего будет начата масштабная программа продвижения региональных продуктов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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