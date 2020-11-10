В поздравлении Меликов отметил мужество и профессионализм сотрудников органов внутренних дел РФ. Полный текст поздравления можно прочитать тут.
Поздравление Врио Главы Республики Дагестан С.А. Меликова с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2020. Вторник 13:38
Врио руководителя РД Сергей Меликова поздравил с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
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