ЗАМАНА - Росприроднадзор назвал причины возгорания газовой скважины в Ногайском районе

Росприроднадзор назвал причины возгорания газовой скважины в Ногайском районе

Автор
10 ноября, 2020. Вторник 10:16
Росприроднадзор назвал причины возгорания газовой скважины в Ногайском районе

В Росприроднадзоре определили причину возгорания газовой скважины «Капиевская» в Ногайском районе региона. Инцидент на объекте случился из-за отсутствия необходимого контроля за техническим состоянием скважины, пишет руководитель ведомства Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В конце октября произошло возгорание газовой скважины «Капиевская» в Дагестане. С последствиями разбираемся до сих пор. Причина аварии прозаична: несвоевременный планово-предупредительный ремонт объекта плюс отсутствие контроля за техническим состоянием оборудования. Результат — возгорание.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Огонь вывел из строя все вентили, из-за чего заглушить скважину теперь невозможно. Сейчас возгорание продолжается, но вызвано оно уже искусственно. Это вынужденный шаг — иначе газовоздушная смесь будет скапливаться в атмосфере, а этого допустить нельзя. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Анализ проб ЦЛАТИ показывает, что в воздухе и почве есть превышения по ряду показателей. Сейчас продолжаем брать пробы, замеряем примерную площадь уничтоженной плодородной земли, параллельно мониторим выбросы.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Ситуация находится в зоне ответственности Ростехнадзора. Так что об оценке ущерба говорит еще рано: ждем, когда разберутся коллеги из ведомства.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ #росприроднадзор #дагестан

Публикация от Светлана Радионова (@_svetlana__radionova_)

 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top