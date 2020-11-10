Росприроднадзор назвал причины возгорания газовой скважины в Ногайском районе
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2020. Вторник 10:16
В Росприроднадзоре определили причину возгорания газовой скважины «Капиевская» в Ногайском районе региона. Инцидент на объекте случился из-за отсутствия необходимого контроля за техническим состоянием скважины, пишет руководитель ведомства Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram.
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В конце октября произошло возгорание газовой скважины «Капиевская» в Дагестане. С последствиями разбираемся до сих пор. Причина аварии прозаична: несвоевременный планово-предупредительный ремонт объекта плюс отсутствие контроля за техническим состоянием оборудования. Результат — возгорание.⠀ ⠀ Огонь вывел из строя все вентили, из-за чего заглушить скважину теперь невозможно. Сейчас возгорание продолжается, но вызвано оно уже искусственно. Это вынужденный шаг — иначе газовоздушная смесь будет скапливаться в атмосфере, а этого допустить нельзя. ⠀ ⠀ Анализ проб ЦЛАТИ показывает, что в воздухе и почве есть превышения по ряду показателей. Сейчас продолжаем брать пробы, замеряем примерную площадь уничтоженной плодородной земли, параллельно мониторим выбросы.⠀ ⠀ Ситуация находится в зоне ответственности Ростехнадзора. Так что об оценке ущерба говорит еще рано: ждем, когда разберутся коллеги из ведомства.⠀ ⠀ #росприроднадзор #дагестан
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