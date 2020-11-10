ЗАМАНА - Отопление подано в дома всех махачкалинцев раньше срока

Отопление подано в дома всех махачкалинцев раньше срока

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10 ноября, 2020. Вторник 00:58
Отопление подано в дома всех махачкалинцев раньше срока

В дома всех жителей Махачкалы подано отопление, объявил руководитель столицы Дагестана Салман Дадаев в своем аккаунте в Instagram.

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Уважаемые махачкалинцы! Традиционно в Махачкале отопительный сезон начинается с 15 ноября. Но в этом году, несмотря на благоприятные погодные условия, учитывая тот факт, что медицинские учреждения ориентированы на работу с коронавирусными больными и во избежание дополнительной нагрузки на медицинский персонал в лице пациентов с сезонными простудными заболеваниями, было принято решение начать отопительный сезон раньше – с 4-го ноября! Решение принято на основе данных Гидрометцентра, согласно которым снижение температуры прогнозировалось после 8 ноября, и с учетом того, что пуско-наладочные работы занимают несколько дней. На первом этапе тепло было подано на объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, больницы и поликлиники. На втором этапе тепло подаётся к многоквартирным домам! На сегодняшний день все котельные запущены, теплоноситель подан к каждому дому. Если ваша управляющая компания не перевела запорную арматуру в режим приёма тепла и не подала тепло в квартиры, то прошу вас сообщить о таких фактах по телефонам: 67-44-56, 68-16-71 или в комментариях к данному посту! По каждому факту городские службы отреагируют и обяжут управляющую компанию оперативно решить вопрос с подачей тепла! #мэрмахачкалы

Публикация от Салман Дадаев (@salman_dadaev_)

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