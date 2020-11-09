В 32 образовательных организациях Дагестана начата реализация госпрограммы «Доступная среда»

На выполнение этих мероприятий в текущем году предусмотрены средства в объеме 62,8 миллионов рублей, из которых 56,9 миллионов рублей из федерального бюджета, а по 2,9 миллионов рублей – из регионального и муниципального бюджетов. В текущем году программа выполняется в 32 образовательных учреждениях, 13 из которых – детские сады, 19 – школы. Подробнее можно прочитать тут.