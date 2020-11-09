ЗАМАНА - В 32 образовательных организациях Дагестана начата реализация госпрограммы «Доступная среда»

В 32 образовательных организациях Дагестана начата реализация госпрограммы «Доступная среда»

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09 ноября, 2020. Понедельник 15:36
В 32 образовательных организациях Дагестана начата реализация госпрограммы «Доступная среда»

В школах Республики Дагестан выполняется государственная программа «Доступная среда» по созданию комфортных условий обучения для детей-инвалидов, пишет РИА "Дагестан".

В 32 образовательных организациях Дагестана начата реализация госпрограммы «Доступная среда»
Общество

На выполнение этих мероприятий в текущем году предусмотрены средства в объеме 62,8 миллионов рублей, из которых 56,9 миллионов рублей из федерального бюджета, а по 2,9 миллионов рублей – из регионального и муниципального бюджетов. В текущем году программа выполняется в 32 образовательных учреждениях, 13 из которых – детские сады, 19 – школы. Подробнее можно прочитать тут.

 

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