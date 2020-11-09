В общем с начала эпидемии в стране выявили 1 796 132 новых случая коронавируса в 85 субъектах, 30 793 человека скончались, вылечился 1 335 141 человек.
В России выявили 21,7 тысячи новых случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 09 ноября, 2020. Понедельник 11:42
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом в 84 субъектах, пишет "Лента.ру".
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