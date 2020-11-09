В мире за весь период эпидемии обнаружено 50 052 204 случаев заражения. Умерли 1 253 110, вылечились более 32,8 миллиона.
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 50 миллионов
- Автор Мадина
- 09 ноября, 2020. Понедельник 02:31
Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 50 миллионов, пишет "Лента.ру".
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