ЗАМАНА - Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 50 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 50 миллионов

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09 ноября, 2020. Понедельник 02:31
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 50 миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 50 миллионов, пишет "Лента.ру".

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 50 миллионов
Общество

В мире за весь период эпидемии обнаружено 50 052 204 случаев заражения. Умерли 1 253 110, вылечились более 32,8 миллиона.

 

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