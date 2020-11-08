Республика Дагестан – это родина мастеров не только прикладного искусства, но и искусства словесного. Сулейман Стальский, Расул Гамзатов, Омарла Батырай, Абу-Бакар Ахмедхан, Хизгил Авшалумов – эти, и другие имена писателей и поэтов республики известны и России, и в зарубежных странах.

Поэта Омарла Батырая жители Дагестана почитают как зачинателя даргинской литературы в жанре реализма – каждое его слово запоминалось и оставалось жить в истории региона.

Увековечение памяти Омарла Батырая было обсуждено в ДГУ на собрании секции культурно-исторического наследия Конгресса интеллигенции региона. Участники заседания обговорили и работу научной и творческой интеллигенции с центрами традиционной культуры районов региона. Подробнее можно прочитать тут.