«Мы должны ясно осознавать значимость классиков литературы»: ДГУ поддерживает инициативу возвести памятник даргинскому поэту Омарла Батыраю
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2020. Воскресенье 01:09
Республика Дагестан – это родина мастеров не только прикладного искусства, но и искусства словесного. Сулейман Стальский, Расул Гамзатов, Омарла Батырай, Абу-Бакар Ахмедхан, Хизгил Авшалумов – эти, и другие имена писателей и поэтов республики известны и России, и в зарубежных странах.
Поэта Омарла Батырая жители Дагестана почитают как зачинателя даргинской литературы в жанре реализма – каждое его слово запоминалось и оставалось жить в истории региона.
Увековечение памяти Омарла Батырая было обсуждено в ДГУ на собрании секции культурно-исторического наследия Конгресса интеллигенции региона. Участники заседания обговорили и работу научной и творческой интеллигенции с центрами традиционной культуры районов региона. Подробнее можно прочитать тут.
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