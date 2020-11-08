ЗАМАНА - «Мы должны ясно осознавать значимость классиков литературы»: ДГУ поддерживает инициативу возвести памятник даргинскому поэту Омарла Батыраю

«Мы должны ясно осознавать значимость классиков литературы»: ДГУ поддерживает инициативу возвести памятник даргинскому поэту Омарла Батыраю

Автор
08 ноября, 2020. Воскресенье 01:09
«Мы должны ясно осознавать значимость классиков литературы»: ДГУ поддерживает инициативу возвести памятник даргинскому поэту Омарла Батыраю

Республика Дагестан – это родина мастеров не только прикладного искусства, но и искусства словесного. Сулейман Стальский, Расул Гамзатов,  Омарла Батырай, Абу-Бакар Ахмедхан, Хизгил Авшалумов – эти, и другие имена писателей и поэтов республики известны и России, и в зарубежных странах.

«Мы должны ясно осознавать значимость классиков литературы»: ДГУ поддерживает инициативу возвести памятник даргинскому поэту Омарла Батыраю
Общество

Поэта Омарла Батырая жители Дагестана почитают как зачинателя даргинской литературы в жанре реализма – каждое его слово запоминалось и оставалось жить в истории региона.

Увековечение памяти Омарла Батырая было обсуждено в ДГУ на собрании секции культурно-исторического наследия Конгресса интеллигенции региона. Участники заседания обговорили и работу научной и творческой интеллигенции с центрами традиционной культуры районов региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top