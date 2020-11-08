Ими была проверена правильная работа газового отопительного оборудования в жилищах подопечных центра социального обслуживания Дербентского района. Подробнее можно прочитать на сайте.
В Дербентском районе был проведен рейд Министерства труда совместно с сотрудниками Газпром Газораспределение.
Ими была проверена правильная работа газового отопительного оборудования в жилищах подопечных центра социального обслуживания Дербентского района. Подробнее можно прочитать на сайте.
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