Так, руководитель молодежного ведомства посетил Хасавюртовский район, города Хасавюрт и Кизляр, где поговорил с добровольцами муниципалитетов и совместно с ними провел рейды по соблюдению режима ношения масок. Подробнее можно прочитать на сайте Министерства по делам молодежи Дагестана.
Камил Саидов принял участие в работе общественных патрулей в муниципалитетах РД
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2020. Воскресенье 00:58
В пятницу, 6 ноября, руководитель министерства по делам молодежи РД Камил Саидов поучаствовал в деятельности общественных патрулей в районах Дагестана.
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