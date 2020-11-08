Камил Саидов принял участие в работе общественных патрулей в муниципалитетах РД

В пятницу, 6 ноября, руководитель министерства по делам молодежи РД Камил Саидов поучаствовал в деятельности общественных патрулей в районах Дагестана.

Так, руководитель молодежного ведомства посетил Хасавюртовский район, города Хасавюрт и Кизляр, где поговорил с добровольцами муниципалитетов и совместно с ними провел рейды по соблюдению режима ношения масок. Подробнее можно прочитать на сайте Министерства по делам молодежи Дагестана.