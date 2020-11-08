ЗАМАНА - В Дагестан направлено около 235 млн. рублей на реализацию госпрограммы «Доступная среда»

В Дагестан направлено около 235 млн. рублей на реализацию госпрограммы «Доступная среда»

Автор
08 ноября, 2020. Воскресенье 00:55
В Дагестан направлено около 235 млн. рублей на реализацию госпрограммы «Доступная среда»

В Республику Дагестан направлено примерно 235 миллионов рублей на выполнение государственной программы «Доступная среда», пишет РИА "Дагестан".

В Дагестан направлено около 235 млн. рублей на реализацию госпрограммы «Доступная среда»
Общество

В детских садах и школах региона будут обеспечены условия, в которых дети-инвалиды смогут получить отличное образование. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top