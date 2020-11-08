В Дагестан направлено около 235 млн. рублей на реализацию госпрограммы «Доступная среда»
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2020. Воскресенье 00:55
В Республику Дагестан направлено примерно 235 миллионов рублей на выполнение государственной программы «Доступная среда», пишет РИА "Дагестан".
В детских садах и школах региона будут обеспечены условия, в которых дети-инвалиды смогут получить отличное образование. Подробнее можно прочитать тут.
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