Чтобы стать членом штаба #МЫВМЕСТЕ, нужно отправить заявку по данной ссылке: https://dobro.ru/event/10015902
Полная информация тут.
В Дагестане объявляется набор волонтёров в штаб «#МыВместе»
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2020. Воскресенье 00:51
В Республике Дагестан стартовал набор добровольцев в республиканский штаб #МыВместе. Его деятельность направлена на поддержку пенсионеров, маломобильных жителей и медицинских работников во время коронавирусной эпидемии.
Чтобы стать членом штаба #МЫВМЕСТЕ, нужно отправить заявку по данной ссылке: https://dobro.ru/event/10015902
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