II Форум некоммерческих организаций Юга России пройдет в Дагестане

С 8 по 12 ноября текущего года в санаторно-курортном комплексе «Каспий» будет проходить Второй Форум некоммерческих предприятий Юга РФ, который будет посвящен темам повышения результативности алгоритмов взаимодействия институтов гражданского общества и органов госвласти, улучшения системы господдержки некоммерческой области, обеспечения социальной и политической устойчивости.