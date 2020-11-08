ЗАМАНА - II Форум некоммерческих организаций Юга России пройдет в Дагестане

II Форум некоммерческих организаций Юга России пройдет в Дагестане

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08 ноября, 2020. Воскресенье 00:48
II Форум некоммерческих организаций Юга России пройдет в Дагестане

С 8 по 12 ноября текущего года в санаторно-курортном комплексе «Каспий» будет проходить Второй Форум некоммерческих предприятий Юга РФ, который будет посвящен темам повышения результативности алгоритмов взаимодействия институтов гражданского общества и органов госвласти, улучшения системы господдержки некоммерческой области, обеспечения социальной и политической устойчивости.

II Форум некоммерческих организаций Юга России пройдет в Дагестане
Общество

На форуме будут проходить дискуссии на площадках в Дербенте и в Махачкале.

Все сведения на портале форума: www.forum-nko.com 

 

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