В Дагестане за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 06 ноября, 2020. Пятница 15:08
За прошедшие 24 часа в Дагестане выявили 91 новый случай заражения, вылечились 82 человека, 8 умерли, сообщает оперативный штаб региона.
В общем за весь период эпидемии в регионе выявлено 16 570 случаев заражения коронавирусом, 14 881 человек вылечился, 799 скончались.
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