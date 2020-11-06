ЗАМАНА - В Дагестане за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом

В Дагестане за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом

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06 ноября, 2020. Пятница 15:08
В Дагестане за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом

За прошедшие 24 часа в Дагестане выявили 91 новый случай заражения, вылечились 82 человека,  8 умерли, сообщает оперативный штаб региона.

В Дагестане за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом
Общество

В общем за весь период эпидемии в регионе выявлено 16 570 случаев заражения коронавирусом, 14 881 человек вылечился, 799 скончались.

 

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