Граждан Азербайджана, ожидающих открытия границы в Дагестане, перевели в стационарный ПВР

Руководство Дагестана в связи с началом сезона холодов перевели ожидающих возвращения в свою страну граждан Азербайджана в стационарный пункт временного размещения (ПВР) в Кайтагском районе. Вчера, 5 ноября, условия проживания азербайджанцев в ПВР проверили заместитель Председателя Правительства региона Рамазан Джафаров и глава ГУ МЧС РФ по региону Нариман Казимагамедов.

Как поручил врио руководителя РД Сергей Меликов, с 1 ноября из-за погодных условий граждане Азербайджана, которые ждут открытия российско-азербайджанской границы и возвращения на родину во временном палаточном лагере возле села Куллар в Дербентском районе, направлены в стационарный ПВР – оздоровительный городок в Кайтагском районе.