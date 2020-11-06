ЗАМАНА - Граждан Азербайджана, ожидающих открытия границы в Дагестане, перевели в стационарный ПВР

Граждан Азербайджана, ожидающих открытия границы в Дагестане, перевели в стационарный ПВР

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06 ноября, 2020. Пятница 18:04
Граждан Азербайджана, ожидающих открытия границы в Дагестане, перевели в стационарный ПВР
Руководство Дагестана в связи с началом сезона холодов перевели ожидающих возвращения в свою страну граждан Азербайджана в стационарный пункт временного размещения (ПВР) в Кайтагском районе. Вчера, 5 ноября, условия проживания азербайджанцев в ПВР проверили заместитель Председателя Правительства региона Рамазан Джафаров и глава ГУ МЧС РФ по региону Нариман Казимагамедов.
Граждан Азербайджана, ожидающих открытия границы в Дагестане, перевели в стационарный ПВР
Общество
Как поручил врио руководителя РД Сергей Меликов, с 1 ноября из-за погодных условий граждане Азербайджана, которые ждут открытия российско-азербайджанской границы и возвращения на родину во временном палаточном лагере возле села Куллар в Дербентском районе, направлены в стационарный ПВР – оздоровительный городок в Кайтагском районе.

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