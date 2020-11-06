ЗАМАНА - Дагестанские врачи спасли подростка из Ингушетии, получившего тяжелейшие ожоги

Дагестанские врачи спасли подростка из Ингушетии, получившего тяжелейшие ожоги

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06 ноября, 2020. Пятница 16:59
Дагестанские врачи спасли подростка из Ингушетии, получившего тяжелейшие ожоги

Медики Дагестана спасли мальчика из Ингушетии. 15-летний подросток получил тяжелейшие ожоги пламенем и кипятком при взрыве домашнего отопительного котла. Он был в срочном порядке доставлен в Малгобекскую центральную районную больницу, где ему оказали первую врачебную помощь.

Дагестанские врачи спасли подростка из Ингушетии, получившего тяжелейшие ожоги
Общество

Школьник получил ожоги более 45% поверхности тела. В течение 3 дней медики из Ингушетии консультировались с дагестанскими врачами, в частности с главным комбустиологом (специалист по ожогам) СКФО, заведующим ожоговым отделением РКБ Магомедом Ахмедовым. Подробнее можно прочитать тут.

 

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