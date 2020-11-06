Медики Дагестана спасли мальчика из Ингушетии. 15-летний подросток получил тяжелейшие ожоги пламенем и кипятком при взрыве домашнего отопительного котла. Он был в срочном порядке доставлен в Малгобекскую центральную районную больницу, где ему оказали первую врачебную помощь.