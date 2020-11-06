Предприниматели Дагестана могут зарегистрироваться на портале Бизнес-навигатора через МФЦ
- Автор Мадина
- 06 ноября, 2020. Пятница 16:05
Представители бизнеса РД смогут зарегистрироваться на сайте Бизнес-навигатора через МФЦ.
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Предприниматели Дагестана могут зарегистрироваться на портале Бизнес-навигатора через МФЦ. ⠀ Бизнес-навигатор МСП - это универсальная онлайн-энциклопедия для предпринимателей, которые планируют открыть или расширить свой бизнес. ⠀ Зарегистрироваться на Портале и получить консультацию о его возможностях можно в МФЦ? ⠀ Сервис позволяет: ?выбрать рыночную нишу в своем городе по соотношению спроса и предложения; ?рассчитать примерный бизнес-план на основе данных о выбранном виде бизнеса и месте его размещения; ?приобрести в собственность или подобрать в аренду помещение и оборудование для бизнеса; ?узнать о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства; ?узнать о планах закупок крупнейших заказчиков, в том числе заказчиков с государственным участием; ?проверить надежность контрагента; ?получить консультации по регистрации бизнеса, финансовой поддержке, возможности привлечь инвестиции. ⠀ Портал Бизнес-навигатор МСП является бесплатным для всех зарегистрированных пользователей̆. ⠀ @mfc_rd
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