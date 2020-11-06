Сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами раздали жителям Махачкалы защитные маски

В Махачкале работниками Госавтоинспекции и юными инспекторами дорожного движения была проведена акция по раздаче средств индивидуальной защиты, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ГИБДД по региону.

Как уточнили в ведомстве, такое мероприятие проводится каждый день с целью профилактики распространения коронавируса на остановках общественного транспорта и в общественных местах.