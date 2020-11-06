Как уточнили в ведомстве, такое мероприятие проводится каждый день с целью профилактики распространения коронавируса на остановках общественного транспорта и в общественных местах.
Сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами раздали жителям Махачкалы защитные маски
- Автор Мадина
- 06 ноября, 2020. Пятница 14:20
В Махачкале работниками Госавтоинспекции и юными инспекторами дорожного движения была проведена акция по раздаче средств индивидуальной защиты, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ГИБДД по региону.
Последнее от Мадина
- Сулейман Керимов организовал мавлиды в джума-мечетях городов Дагестана
- В США приготовились к объявлению Байдена о победе на выборах
- В Дагестане продолжается конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
- В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ
- Анатолий Карибов наградил лауреатов премии Правительства РД «Душа Дагестана»