Мавлиды проходили после вечерней молитвы. Каждому человеку вручили пакет с продуктовыми наборами. Председатель Муфтията региона Шамиль Алиханов поблагодарил члена Совета Федерации за оказанное внимание и поддержку.
Сулейман Керимов организовал мавлиды в джума-мечетях городов Дагестана
- Автор Мадина
- 06 ноября, 2020. Пятница 13:15
Участник Совета Федерации, меценат Сулейман Керимов вчера, 5 ноября, организовал мавлиды в джума-мечетях Дагестана, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на Муфтият региона.
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