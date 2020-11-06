ЗАМАНА - Сулейман Керимов организовал мавлиды в джума-мечетях городов Дагестана

Сулейман Керимов организовал мавлиды в джума-мечетях городов Дагестана

Автор
06 ноября, 2020. Пятница 13:15
Сулейман Керимов организовал мавлиды в джума-мечетях городов Дагестана

Участник Совета Федерации, меценат Сулейман Керимов вчера, 5 ноября, организовал мавлиды в джума-мечетях Дагестана, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на Муфтият региона.

Сулейман Керимов организовал мавлиды в джума-мечетях городов Дагестана
Общество

Мавлиды проходили после вечерней молитвы. Каждому человеку вручили пакет с продуктовыми наборами. Председатель Муфтията региона Шамиль Алиханов поблагодарил члена Совета Федерации за оказанное внимание и поддержку.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top