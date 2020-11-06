Задача этого проекта заключается в сохранении озера, которое является важным для всей Махачкалы.
Как задумали создатели проекта, водопровод будет подпитывать «Ак-Гель» нужным количеством воды, дабы процесс его высыхания обернулся вспять.
Руководство Дагестана собирается построить водопровод прямо к озеру «Ак-Гель», пишет "МирМол".
Задача этого проекта заключается в сохранении озера, которое является важным для всей Махачкалы.
Как задумали создатели проекта, водопровод будет подпитывать «Ак-Гель» нужным количеством воды, дабы процесс его высыхания обернулся вспять.
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